Après Que ma joie demeure, épopée théâtrale à l’air libre, grand succès public et critique du Festival en 2023, la metteuse en scène Clara Hédouin propose de repartir à l’aventure avec Jean Giono. Suivant le principe qui fait la signature de ses spectacles déambulatoires, cette nouvelle création mêle le documentaire à la fiction et inscrit le geste poétique dans un paysage singulier.

Comment l’envie d’adapter cette courte nouvelle de Jean Giono est-elle née ?

Clara Hédouin : Cette création doit beaucoup à Claude Guinard, le Directeur artistique du Festival rennois Les Tombées de la nuit qui a accueilli toutes mes pièces. À la sortie de la période Covid qui avait généré un véritable embouteillage, j’avais beaucoup de difficultés à réunir les six acteurs nécessaires pour mettre en place la seconde partie de Que ma joie demeure. Il nous a invités, Romain de Becdelièvre et moi-même, à contourner cette difficulté en envisageant une plus petite forme. Notre choix s’est arrêté sur Prélude de Pan, ce conte poétique et fantastique, d’inspiration cosmique. La nouvelle, un texte court d’une quinzaine de pages, raconte une histoire qui, à de nombreux égards, dans sa proximité avec Que ma joie demeure, permettait d’explorer les mêmes thèmes avec une distribution plus réduite.

« Nous voulons réenraciner la fable dans les lieux. »

Pourquoi choisir d’entremêler récits fictionnel et documentaire dans vos ballades/randonnées théâtrales ?

C.-H : La relation au monde vivant par le théâtre est au cœur de notre recherche. En ce sens, la rencontre avec le philosophe Baptiste Morizot, auteur notamment de Manières d’être vivant, que je connais depuis quinze ans et à qui je dois la découverte de Jean Giono, a été déterminante. L’arrivée sur le territoire de la représentation est précédée par des rencontres avec ceux qui l’habitent et le font vivre. Les témoignages sont enregistrés. Et, à partir de là, un montage sonore est élaboré. La dramaturgie est repensée in situ. D’un territoire à l’autre, les problématiques ne sont pas les mêmes, d’un lieu à l’autre, les histoires, les légendes, varient. Nous souhaitons que le texte de Giono soit entendu comme une histoire qui émerge parmi toutes celles que nous avons recueillies ; nous voulons réenraciner la fable dans les lieux. Ce qui est également en jeu, c’est quelque chose comme un théâtre du don et du contre-don.

Quelle est la feuille de route des acteurs ?

C.-H : Prélude de Pan est un conte et non un roman comme Que ma joie demeure. Les trois acteurs Hatice Özer en alternance avec Loup Balthazar, Pierre Giafferi, et Clara Meyer, incarnant chacun plusieurs personnages, sont dans cette pièce investis comme des conteurs. Et des enquêteurs. Ils cherchent, avec le spectateur, à partir de situations très simples, à élucider ce qui s’est produit lors de cette fête villageoise votive, ce qui a bien pu la faire basculer dans l’apocalyptique et le dionysiaque.

Propos recueillis par Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens