Joanne Leighton fait vivre aux petits et aux grands la naissance de le terre australienne à travers un conte écologique.

Étendues dans la pénombre, devant une image de la voie lactée projetée en fond de scène, deux amies admirent le ciel et s’interrogent : depuis quand sont-elles là, c’est quoi déjà le big-bang, il y avait quoi sur terre au tout début ? Elles s’éveillent pour de bon et se lèvent, exploratrices de ce tout début où il n’y avait rien. Rien sauf les astres et bientôt le soleil, éclairant des trous remplis d’une curieuse matière, la source de toutes les vies. Dans les entrailles de la terre, les anciens comme la femme eucalyptus ou le chemin du wombat au nez poilu maintenant réchauffés se réveillent. Le serpent arc-en-ciel sillonne le territoire et tout en avalant de la terre sculpte le relief de ses ondulations qu’épouse le corps des deux danseuses.

Un monde merveilleux que les humains abiment

Du dialogue ininterrompu et de la danse de nos deux amies naît un monde merveilleux que des descriptions précises et des mouvements exécutés avec finesse rendent tangible. On y croise le fameux wombat, l’oiseau lyre, le dingo et toute la faune australienne qui s’abreuve au grand billabong. Mais les vents amènent un jour les humains qui pour installer leurs maisons et leurs usines déforestent, transformant le paysage et entraînant chaleur et sécheresse. Vient alors le jour du grand feu que nos adorables animaux fuient en se réfugiant dans les galeries creusées par la wombat à la moustache rouge. En s’inspirant de légendes et de la tradition orale, Joanne Leighton et ses deux interprètes Flore Khoury et Marie Tassin – qui démontrent dans cet opus leurs qualités d’actrices – plongent petits et grands dans l’histoire de la « Terre-Mère » de la faune et de la flore australiennes, que des images et sons du désert océanique rendent encore plus vivante. Et elles sensibilisent aux enjeux climatiques actuels.

Delphine Baffour