Dans sa dernière création Chroniques, Gabriela Carrizo plonge cinq personnages dans les méandres du temps.

Une série de Chroniques qui nous plonge dans les aventures de cinq personnages tentant de défier l’immortalité alors qu’ils sont piégés dans les méandres du temps. Telle est la trame du nouveau projet de Gabriela Carrizo, à la tête avec Franck Chartier de la compagnie Peeping Tom. Cinq personnages bondissant et se contorsionnant, dans une danse-théâtre ultra-physique et virtuose et dans un décor somptueux fait de quelques rochers, des étranges robots rétrofuturistes de Lolo & Sosaku et d’immenses toiles peintes de paysages en grisaille.

D’univers en références

En constante métamorphose, nos protagonistes font des allers-retours entre antiquité et modernité, dans un univers sombre et très cinématographique qui multiplie les références. Des artistes peignent et sculptent dans un atelier qui pourrait être celui de Léonard de Vinci, un héros mythologique musculeux apparaît surprenant des hommes en soutane, des alchimistes mélangent potions et pigments, des astronautes se promènent, la main de l’un tombe de son bras quand l’autre tente avec sa jambe de maîtriser la sienne qui tient un revolver. Nous naviguons de l’univers du Nom de la Rose à celui de Quentin Tarantino, de la science-fiction au manga, de l’horreur à la mignonnerie de drôles de gnomes. Tout en maîtrise et intensité, les cinq danseurs de Chroniques sont remarquables. Les lumières de Bram Geldhof magnifient quant à elles la magie absurde chère à la compagnie belge. Et si, lors de cette soirée de première, certaines scènes et transitions méritaient d’être affinées pour que l’ensemble gagne en force, nul doute qu’avec le travail déjà accompli et le talent de Gabriela Carrizo Chroniques, qui séduit déjà les foules, saura très vite trouver sa forme optimale.

Delphine Baffour