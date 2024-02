Macha Makeïeff revient à Molière avec « Dom Juan »

Après Trissotin ou Les Femmes savantes en 2015 et Tartuffe-Théorème en 2021, Macha Makeïeff revient aujourd’hui au théâtre de Molière avec Dom Juan. Dirigeant Xavier Gallais dans le rôle-titre, la metteuse en scène cherche à dessiner une approche « scandaleuse et insolente » de ce personnage de séducteur.

« Par un glissement sémantique autour de la figure du libertin, mon Dom Juan sera très sadien, explique Macha Makeïeff, très XVIIIe siècle français, avec une odeur de lit défait, une atmosphère Liaisons dangereuses, et un élégant cynisme transgressif et jouisseur. » La metteuse en scène installe la pièce de Molière dans un lieu unique teinté de clairs-obscurs. Son projet : approcher et éclairer le mystère que constitue l’homme-prédateur. Au sein d’une troupe de neuf interprètes, Xavier Gallais est Dom Juan, Irina Solano est Elmire, Vincent Winterhalter est Sganarelle. Visant les « joies d’une grande comédie », un « rire éclatant », Macha Makeïeff donne corps à « un jeu de miroirs baroque et cruel ». Elle interroge la place des femmes et du féminin dans la société : hier et aujourd’hui.

Manuel Piolat Soleymat