Avec 27 compagnies, 32 représentations et 11 lieux partenaires, le Festival de Danse de Cannes – Côte d’Azur France affirme la richesse de la création chorégraphique internationale.

Dans la ville de La Croisette, Didier Deschamps, nouveau directeur artistique, a choisi de placer ce Festival de Danse de Cannes sous l’angle des croisements, qu’ils soient de disciplines, de pays, de générations ou qu’ils suscitent échanges et rencontres. Ce sont donc 27 compagnies invitées venues des quatre coins du monde mais aussi des temps de réflexion exposés par les chorégraphes, danseurs, directeurs de compagnies qui constituent cette édition intitulée Danses sans frontières ! Le festival propose des créations mondiales, à commencer par Les Saisons de Thierry Malandain, qui unit la trop connue partition de Vivaldi à celle, inconnue, de Giovanni Guido, pour imaginer un plaidoyer contemporain sur la nature. Mais aussi DUB d’Amala Dianor qui rassemble douze jeunes danseurs urbains choisis dans le monde entier. Le Festival présente également des premières françaises de spectacles qui sortent des sentiers battus. C’est le cas de la compagnie nationale de Norvège Carte Blanche qui invite Elle Sofe Sara et Joar Nango, artistes sami, peuple autochtone du Grand Nord, avec une œuvre très politique sur ces cultures réduites au silence. Politique aussi Mont Ventoux du collectif espagnol KOR’SIA qui s’attaque aux errements de nos sociétés contemporaines tout en portant un message humaniste.

Un festival peut en cacher un autre

Ce sera l’occasion de découvrir la toute nouvelle pièce de Michel Kelemenis, Magnifiques une éphémère éternité, ou la création de Noé Soulier pour la Trisha Brown Company mais aussi des compagnies émergentes. Éclectique à souhait, la programmation convoque aussi VÏA de Fouad Boussouf pour le Ballet du Grand Théâtre de Genève, Sous les fleurs, de Thomas Lebrun, Recirquel, une compagnie hongroise qui oscille entre cirque et danse, le flamenco du flamboyant David Coria ou de Paula Comitre, ou Into The Hairy, le dernier opus de Sharon Eyal. L’Extrême-Orient sera représenté par la B.Dance de Po-Cheng Tsai avec le superbe Alice, et par l’impressionnant Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan dans l’époustouflant 13 Tongues. Le public pourra suivre un « feuilleton dansé » par Etay Axelroad, danseur de la Batsheva qui se produira tous les jours, et donnera un atelier GAGA pour 250 participants. Enfin, quand on parle de Cannes, on pense cinéma. Et Didier Deschamps a eu l’idée de développer les rapports entre les deux arts, avec une compétition internationale de films de danse intitulé MOV’IN Cannes (en collaboration avec Eric Oberdorff) en référence aux termes anglais movie, move, moving (film, mouvement, émotion). À noter, Antoine Le Menestrel, danseur et chorégraphe de façade, fera revivre Harold Lloyd, figure mythique du cinéma lors d’une performance très festive sur les murs du Cineum à La Bocca en création mondiale.

Agnès Izrine