« Maldonne » la danse théâtrale de Leïla Ka

Avec quatre autres interprètes, Leïla Ka fait vibrer une danse théâtrale et remplie d’émotions dans Maldonne. Elle revient sur cette pièce qui fait jaillir les conflits intérieurs d’être femme.

Souvent dans vos spectacles le costume impulse la danse. Est-ce le cas pour Maldonne ?

Leïla Ka : Nous portons une trentaine de robes dans la pièce, que j’ai dégotées en friperie. Elles sont toutes différentes, too much chacune dans leur style, trop grande, souvent datées… et renvoient à des stéréotypes féminins. En revêtant ces habits, on rentre à chaque fois dans la peau d’une nouvelle femme, qui affecte nos façons de danser. Mais à l’inverse, on transforme aussi les clichés véhiculés par le costume.

Est-il encore question d’émancipation de femmes ?

L.K. : La pièce met d’abord en scène la tristesse, la colère et la rage de ces femmes, avant l’insolence, le désir de liberté et de révolte. Ces attitudes alternent aussi avec des attitudes sensuelles ou de soumission. Il s’agit de faire jouer tous ces conflits internes, ces paradoxes que nous vivons en tant que femme dans le monde actuel. Nous portons tout ce qui nous vient de nos mères, de nos grands-mères ou même de femmes plus éloignées, qui sont parfois en décalage ou en désaccord avec nos convictions. Dans la pièce nous jouons avec tous ces stéréotypes, ces injonctions, qu’on essaye de transformer et de faire évoluer.

Pourquoi le titre Maldonne ?

L.K. : Aux cartes, maldonne signifie que les cartes ont été mal distribuées. Il est important de dire qu’il y a encore maldonne pour les femmes en France et à travers le monde, qui n’ont toujours pas les mêmes droits que les hommes.

Propos recueillis par Belinda Mathieu.