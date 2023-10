Une création d’exception à la croisée des genres à la Seine Musicale avec deux monstres sacrés de la danse et de la musique : Carolyn Carlson et Arthur H.

Arthur H, compositeur, interprète et écrivain, artiste protéiforme à l’imaginaire luxuriant, a invité Carolyn Carlson à puiser dans son répertoire pour le chorégraphier avec les interprètes de sa compagnie. La danseuse, chorégraphe et peintre est une poétesse de la danse pour laquelle aucune œuvre ne se pense sans lien symbiotique avec d’autres arts et univers. Sa présence, sa danse, ses poèmes et même sa voix brillent dans la simplicité des plus grands. Même dans un récit court, elle ne raconterait pas une simple histoire d’amour. Ensemble, ils créent Poetry in motion, une de ces performances à géométrie variable qui réunissent la Blue Lady éternelle, des danseurs, et les chansons d’Arthur H. Entre eux se tissent une complicité profonde, une texture des possibles. Poèmes et mouvements s’entrelacent dans un spectacle entre corps et accords, en un instant suspendu de méditation heureuse.

Poésie visuelle

Carlson a choisi dans la discographie du compositeur certains de ses morceaux préférés, comme Innocence qui nous parle de sourire, de paix, de révélation, ou La Folie du contrôle, un thème qui traite à la fois du rapport à soi et de notre société, qui correspondent bien à la chorégraphe à la philosophie zen, profondément reliée aux forces de la Nature. Carolyn Carlson, qui n’écrit jamais totalement ses chorégraphies mais laisse de l’espace pour un travail d’improvisation en commun, se prête à merveille à ce spectacle pensé comme une rencontre. Comme un échange autour des questions abordées dans les poèmes, autour des interrogations qui nous traversent, sur la vie, les expériences, les choix qui doivent être faits en écoutant notre cœur. Poetry in motion laisse surgir fées, sorcières, boxeuses ou reines de cœur qui habitent les chansons de l’artiste aux mille visages, incarnées promptement par une danse fluide, calligraphiée, qui rend presque palpables les émotions musicales qu’il distille dans ses poésies « punk-mystiques ». Une création unique.

Agnès Izrine