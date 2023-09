A l’Opéra, une soirée dédiée à trois chorégraphes féminines avec deux créations de Marion Motin et Xie Xin et une reprise très attendue de Crystal Pite.

Faut-il parler du sujet de The Last Call ? Un homme reçoit un appel dans une cabine téléphonique. Aussitôt bouleversé, le voici plongé dans une dimension surnaturelle avec diable, ange de la mort, de l’amour, etc. Marion Motin a été danseuse pour Madonna et chorégraphe pour le Freak show de Jean-Paul Gaultier. A priori pas grand-chose à voir avec l’Opéra de Paris. Mais qu’alla-t-elle faire dans cette galère, alors ? L’Opéra ne se refuse pas, objectera-t-on. C’est vrai. Reste donc la question de cette commande. Car convier une chorégraphe à créer pour les danseurs de l’Opéra de Paris revenait jusque-là à faire avancer la compagnie, à lui donner de nouvelles perspectives artistiques. Mais là, entre la chorégraphie assez indigente, qui conjugue danse des canards revue par de l’électro old style, une gestuelle entre Nuit des morts-vivants et gravure de mode ou entre robots et Chippendales, de la fumée en veux-tu en voilà, des costumes latex genre SF chic et choc faussement sexy, sans parler de la musique d’ascenseur qui enrobe le tout ni des éclairages rouges et verts flashy avec effets stroboscopiques, on doute de l’apport au répertoire.

Une soirée très contrastée

Changement de décor avec la création de Xie XIn, Horizon. Là aussi beaucoup de fumigènes mais qui s’agrègent aux corps des danseurs qui s’éveillent comme manipulés par une puissance supérieure. Avec des costumes en soie si fine qu’elle en est transparente, la gestuelle hyper fluide et circulaire ébauche, à travers les nuages de brume, des paysages fondus à l’encre si caractéristiques de la peinture chinoise. C’est à une sorte de rêverie sur le temps et sur le mouvement que nous invite Xie Xin, avec sa gestuelle empreinte d’arts martiaux ou de techniques comme le Qi Gong qui s’appuient sur le souffle comme moteur de tout geste. D’enchevêtrements en portés aériens, de duos aux étirements extrêmes en balancés évanescents, d’une flexibilité vertébrale en glissés imperceptibles se dessine une chorégraphie des éléments et des flux, dont la force n’est pas absente mais totalement intériorisée, comme si l’on distinguait soudain les esprits du vent. Comme à chaque reprise, The Seasons’ Canon de Crystal Pite a littéralement transporté la salle. La première image, qui installe sur le plateau une chaîne humaine, dos courbé, est déjà saisissante de beauté. Travaillant le groupe comme une matière meuble, organique, la communauté qui occupe la scène semble en perpétuelle mutation. Notre regard est happé par ce jeu de métamorphoses que vient soutenir une écriture fine et solide comme un fil de soie. Captivant le regard, les individus composent un tableau qui s’insinue lentement dans la conscience tandis que la chorégraphie tend vers l’immobile sans jamais rompre le mouvement. Un canon vraiment canon !

Agnès Izrine