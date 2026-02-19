Jean Liermier et sa troupe se font résistance avec « Tartuffe »

Jean Liermier choisit un aréopage de grands talents et met en scène Tartuffe, avec lequel Molière gifla les faux dévots de son temps et peut servir encore en notre époque fanatique et sectaire.

Tartuffe est un hypocrite, un profiteur, un libidineux déguisé en saint, qui se love dans le giron d’Orgon pour mieux profiter des appâts d’Elmire, après avoir tenté de voiler Dorine qui lui rétorque prestement, comme on devrait recadrer tous les pharisiens rigoristes qui se plaisent à corseter les mœurs et à couvrir la chair, qu’il pourrait bien aller tout nu sans que personne n’ait désir de partir en goguette avec lui. Si la servante impertinente a la langue bien pendue et des yeux pour voir, Orgon, lui, est aveuglé par la propagande obscurantiste dont le bigot l’abreuve. Les femmes, chez Molière, « tiennent la baraque et résistent envers et contre toute oppression » dit Jean Liermier, qui offre à la grande Muriel Mayette-Holtz le rôle de « la sublime Dorine ». Face à elle, et contre le monde qui finit par avoir raison de ses calculs, Gilles Privat est Tartuffe, retrouvant Jean Liermier après avoir joué avec lui Arnolphe et Argan, deux autres grands malades.

Intelligence partageuse et résistance au fanatisme

Bénédicte Amsler Denogent, Raphaël Archinard, Gaspard Boesch, Philippe Gouin, Raphaël Vachoux et Christine Vouilloz complètent cette distribution, pour servir « dans un espace et des costumes épurés conçus par Rudy Sabounghi, l’un des grands noms de la scène européenne, la langue de notre éternel contemporain », dit Jean Liermier. Molière éclaire notre époque « tel un phare, pour nous aider à trouver notre chemin, à tâtons, vers la liberté et l’altérité ». En ce siècle où gouverne la peur, où les intégristes rivalisent avec les profiteurs, puisqu’ils sont de même farine, l’hydre de l’égotisme, du sectarisme, du fanatisme et du complotisme est toujours prospère ; elle reprend des forces à mesure que les hommes perdent le sens commun et celui de l’humour. Il faut donc Molière et sa grande médecine pour se guérir de ses maux-là, et retrouver, par le plaisir du texte et celui de voir dégonfler les baudruches, l’intelligence partageuse et la joie complice dont la troupe réunie par le directeur du Théâtre de Carouge est nourrie.

Catherine Robert