Rendre accessible au jeune public sans rien céder à la qualité : TRAIT(s) de Coline Garcia – cie SCoM se veut un essai de “cirque graphique” à l’adresse de tous les publics. Une œuvre intelligente et sensible, composée avec les trois instruments que sont la musique, la peinture et le cirque.

L’espace scénique circulaire est délimité par trois gradins : c’est la piste sur laquelle les deux interprètes, un musicien et une circassienne, vont évoluer, et c’est aussi la toile sur laquelle s’exprimera la dimension picturale de l’œuvre. TRAIT(s) est un spectacle à l’écriture subtile, qui s’enrichit par couches successives. Côté cirque, deux roues Cyr sont en jeu, et, plus généralement, le corps se retrouve engagé, un corps joueur et joyeux plus qu’un corps mis en risque. La dimension physique se prolonge en un geste graphique, puisqu’il suffit d’un peu de peinture pour que la roue ou la main deviennent pinceaux, et que la couleur envahisse l’espace initialement vierge. Parfois c’est la figure circassienne qui est première, et qui laisse sa trace ; parfois c’est le dessin qui prime, et le corps se met au service du trait. Ce dialogue du cirque et des pigments se trouve rehaussé par l’intervention de la musique jouée en direct, comme à l’affût des occasions de mêler sa voix au reste du spectacle. Elle reprend en partie le motif du cercle en utilisant des boucles, et s’autorise aussi des soli jazzy, les notes du saxo alto vibrionnant dans les airs.

Trois langages complémentaires au service de la même finesse d’écriture

Cet alliage de trois langages artistiques qui se répondent et se complètent débouche sur une écriture qui n’est pas narrative, mais qui n’est pas non plus une pure écriture d’ambiance : il y a un crescendo très finement mené dans l’intensité et dans la complexité de la proposition, une véritable structure rythmique qui accroche l’attention de tous les publics. A la liberté artistique – prise de risque acrobatique de la circassienne qui virevolte, improvisations du musicien, audace de lignes et de couleurs inspirées de Miró ou de Kandinsky – répond la liberté transgressive de répandre de la peinture au sol, de marcher dedans, d’y plonger les mains. C’est, au final, une ligne joyeuse qui se cache sous ce concert de gestes qui se rencontrent et s’harmonisent : l’inventivité illimitée du jeu. Les plus jeunes membres du public semblent y adhérer spontanément, mais les adultes ne sont pas moins fascinés. Un spectacle exigeant sur lequel souffle un grand vent de liberté.

Mathieu Dochtermann