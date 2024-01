Le Batteur Raphaël Pannier prend un virage électro-jazz planant

Batteur formé à New York, Raphaël Pannier prend un virage électro-jazz planant, à découvrir sur scène.

On a connu Raphaël Pannier à son retour de New York, tout frais émoulu de plusieurs années d’étude et de pratique du jazz sur place, par le biais d’un album acoustique enregistré avec trois cadors du jazz de la Grosse Pomme. Le voici qui revient avec un disque fort différent, coproduit avec Acid Pauli, DJ issu des musiques électroniques, ancien collaborateur de Björk, qui a co-pensé avec lui cet objet sonore où programmation de beats et textures ambient se mêlent au drumming et aux solos des jazzmen invités à prendre part à l’aventure. Au New Morning, Raphaël Pannier propose une déclinaison scénique de cette « Letter to a Friend » (le projet trouve son inspiration dans une lettre du peintre Fra Angelico) en quartet, avec Thomas Enhco au piano, François Moutin à la contrebasse et Damien Vandesande aux machines. Un trip sonore, planant et rêveur, par lequel on se laisse volontiers emporter.

Vincent Bessières