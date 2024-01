Christophe Monniot Quartet

Le saxophoniste iconoclaste Christophe Monniot revient au format du quartet avec un casting prometteur.

Compagnon de route de quelques « historiques » du jazz hexagonal, tels que Daniel Humair et Bernard Lubat, Christophe Monniot s’est fait connaitre par sa maitrise stupéfiante de plusieurs instruments de la famille du saxophone (alto, baryton et sopranino) et sa capacité à emprunter des chemins musicaux de traverse où l’héritage des grands innovateurs du jazz croise des manières plus européennes d’improviser la musique. Avec ce nouveau quartet en forme de réunion de fortes personnalités — il y rassemble la pianiste Sophia Domancich, le contrebassiste Felipe Cabrera et le batteur Denis Charolles — le voici qui annonce vouloir renouer avec certains aspects de la tradition du jazz (Keith Jarrett, Cannonball Adderley ou Dave Brubeck sont, dixit, dans sa ligne de mire). Nul doute, cependant, que Monniot ait autant envie de les jouer que de les déjouer dans le moment du concert.

Vincent Bessières