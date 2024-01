Yusan combo transgenre

Yusan, drôle de combo transgenre, fête la sortie de son premier album dans la mythique salle.

C’est en 2017 qu’est né ce groupe à la croisée de bien des horizons et générations. Entre le saxophoniste fort en thèmes jazz Romain Cuoq, le pianiste sevré de gospel Kevin Jubert, le bassiste branché soul Gwen Ladeux, le batteur tendance éclectique Mathieu Edouard et le guitariste caribéen Ralph Lavital, le même désir de se réunir au-delà de leurs apparentes différences. Ce sera Yusan, « héritage » en coréen, tout un programme pour ce groupe qui entend partager leur foi dans les métissages. Après un premier EP paru en 2021, le quintette publie Ba Yo, une expression créole qui signifie à la fois « pour eux » et « donne-leur ». Comme un symbole et le juste diapason de cette réunion qui devrait prendre tout son sens sur scène.

Jacques Denis