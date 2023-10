Le Manège de Reims fait de nouveau la place aux écritures indisciplinées en lien avec le corps en mouvement pour cette nouvelle édition du festival Born to be a live.

Les formes scéniques qui débordent du cadre trouvent leur place au festival Born to be a live. La danse y est comique, transformant le théâtre en dessin animé avec Monjour de la chorégraphe Silvia Gribaudi. Elle est même farcesque avec le trio surexcité de Zonder, guidé par Ayelen Parolin, qui revisite le spectacle de danse contemporaine avec une bonne dose de naïveté et d’idiotie. Puis elle devient ventriloque avec WELCOME, fantaisie de Joachim Maudet où les langues prennent le pouvoir sur les corps somnolents. Un air de cabaret plane sur ce festival, avec un hommage à la tradition berlinoise des années 1920 signé Jérôme Marin avec k. und, mais aussi un poil freak show avec l’effeuillage étrange du collectif Toter Winkel. Tout en extravagance et sans une once de sérieux.

Belinda Mathieu