Isabelle Starkier met en scène avec un très beau quatuor de comédiens une enquête hilarante au cœur d’une famille dysfonctionnelle. Une comédie juive new-yorkaise de Richard Greenberg, à la fois grinçante et délirante.

En quoi la comédie écrite par le dramaturge américain Richard Greenberg est-elle une enquête névrotique ?

Isabelle Starkier : Il s’agit d’une pièce qui au fil d’énigmes entremêle névrose individuelle, familiale et névrose collective. Deux jumeaux « bizarres » (selon leur mère bien sûr) vont se livrer à une enquête folle et inquiétante, drôle et incroyable autour de la « brève liaison » de leur maman. Interviendront tour à tour le Père et l’Amant dans un ballet vertigineux entre mensonge et vérité, assaisonné d’humour juif. Je me suis laissée porter par le vertige des faux-semblants et surtout par l’humour des dialogues rapides et percutants.

De quelle manière la pièce mais aussi votre mise en scène se décalent-elles du réel ?

I.S. : Je me suis perdue avec délices dans les univers parallèles qui mêlent les temps et les lieux : entre 1973, 2003 et les temps présents. Cette pièce qui se joue des époques et des espaces m’a permis de m’amuser à décaler les certitudes et à surprendre les spectateurs. On sait où on est mais on n’est jamais sûrs d’y être. Les décors de Goury et les lumières de Julia Grand participent de ce drôle de jeu : petits immeubles new-yorkais à échelle humaine qui servent de chaises, de banc, de parc aux couleurs d’automne… Quatre comédiens époustouflants jouent avec une entente contagieuse chacun leur partition : Frédéric Andrau, Francine Bergé, Anne Le Guernec et Jean-Jacques Vanier.

En quoi cette pièce croise-t-elle des trajectoires individuelles et la grande Histoire ?

I.S. : On parle peu de l’affaire Rosenberg qui s’est déroulée il y a 70 ans, une affaire révélatrice du Maccarthysme qui en juin 1953 a exécuté Ethel et Julius Rosenberg parce qu’ils étaient juifs et communistes. Pour ménager le suspense, je dirais que l’affaire de Maman croise l’affaire Rosenberg. Et donc cet univers américain où l’extrême-droite a eu et a toujours droit de cité. Une extrême-droite qui nous menace toujours et dont il est bon de rappeler les racines. Et de lui opposer ce déracinement dont sont porteurs l’humour juif et les extraordinaires personnages de cette pièce.

Propos recueillis par Agnès Santi