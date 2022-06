Egalité, seul en scène de Nawar Bulbul

Ce nouveau seul en scène de l’artiste syrien exilé en France Nawar Bulbul, associé à l’Institut de Recherches et d’Études sur les Mondes Arabes et Musulmans, puise à cette veine créative qu’il a faite sienne : la dénonciation de toute forme de tyrannie politique, religieuse et sociale avec un humour décapant.

Dans l’élan artistique qui lui est propre et qu’il qualifie lui-même de « sans limite », Nawar Bulbul, metteur en scène et acteur célèbre en Syrie, qui a choisi l’exil et la voie « d’un théâtre libre et itinérant » – engagements qui lui verront prendre, notamment, le chemin du Camp de Zaatari en Jordanie où il met en scène Shakespeare in Zaatari, réunissant cent vingt enfants du camp autour d’une adaptation du Roi Lear et Hamlet – imagine une nouvelle aventure créative qu’il porte seul en scène : Égalité. C’est en découvrant les archives sonores de Michel Seurat, sociologue français, kidnappé et décédé en captivité au Liban en 1985, que l’idée naît, en forme d’hommage à tous les prisonniers politiques. Il crée ici une fiction où l’on suit les aventures burlesques d’un héros en proie aux affres de la demande d’asile. Un héros nommé Omar Abu Michel, amoureux d’une bicyclette nommée Égalité…

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens