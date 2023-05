Benjamin Kahn crée Bless the sound that saved a Witch like me avec la magnifique Sati Veyrunes, une performance intense autour du cri

Benjamin Kahn et sa magnifique interprète Sati Veyrunes créent Bless the sound that saved a Witch like me, une virtuose variation autour du cri.

Créé pour et avec Sati Veyrunes, Bless the sound that saved a Witch like me est le deuxième volet de la trilogie de solos que Benjamin Kahn consacre au portrait empirique d’une génération en prise avec les multiples crises – environnementale, géopolitique, idéologique et sociale – que nous traversons. Après avoir exploré avec Cherish Menzo les stéréotypes, il s’intéresse ici au cri. Un cri de rage, de plaisir, de douleur ou d’effroi, un cri sonore ou silencieux, un cri instinctif, profondément intime bien qu’universel, qui provoque immédiatement l’empathie.

Une performance intense

Dans un décor simplement constitué d’un tapis blanc et d’un mur d’enceintes, Sati Veyrunes – danseuse et performeuse fidèle d’Oona Doherty – nous accueille tout sourire assise sur un baffle : « I want to share a scream with you ». Ce cri qu’elle partage avec nous est d’abord cri de vie, de joie, un souffle émaillé de rires. Elle l’accompagne d’une giration qui parait sans fin. Mais bientôt les amplis vrombissent et elle s’affaisse lentement. Prenant des poses de pin-up, elle pointe vers nous ses yeux parés de lentilles qui lui donnent un regard étrange, puis convulse au son de la techno, secouée, désarticulée, comme possédée. Pendant une heure durant, avec une force et un talent remarquables, l’interprète va passer du cri assourdissant au silence, d’une douceur chaleureuse à la rage, d’un calme serein à une folie dévorante. Elle sera tour à tour jeune femme enjouée ou monstre mugissant. La performance intercale avec intelligence moments intenses et instants de répits pour tendre vers un climax déchirant.

Delphine Baffour