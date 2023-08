Bayerisches Staatsorchester autour d’un programme romantique

Le Bayerisches Staatsorchester célèbre un demi-millénaire d’existence autour d’un programme romantique.

Le Bayerisches Staatsorchester n’est pas le plus connu des orchestres germaniques. Assumant son rôle dans la fosse de l’Opéra de Munich, il se produit assez rarement en tournée. Cette année fait exception : l’orchestre célèbre son cinquième siècle d’existence – Roland de Lassus y fut nommé maître de chapelle et Mozart y créa son Idoménée. Vladimir Jurowski, directeur musical depuis 2020, y compte comme prédécesseurs Richard Strauss, Bruno Walter, Hans Knappertsbusch, Joseph Keilberth, Wolfgang Sawallisch ou, plus récemment, Kent Nagano et Kirill Petrenko. Le programme n’embrasse pas, hélas, toute l’histoire de l’orchestre mais se concentre sur la période romantique, dont il fut un acteur essentiel : le prélude de Tristan et Isolde de Wagner, le Concerto pour piano de Schumann avec Yefim Bronfman et, avec la soprano Elsa Dreisig, la Quatrième Symphonie de Mahler, créée à Munich (par l’Orchestre philharmonique) en 1901.

Jean-Guillaume Lebrun