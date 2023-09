La soprano et cheffe Barbara Hannigan à l’affiche de cinq concerts-événements

La soprano et cheffe d’orchestre est à l’affiche de cinq concerts-événements en deux mois à Paris, au service de la création ou d’œuvres fortes du répertoire.

« Je crois à l’importance de la dramaturgie dans un concert » nous déclarait l’an dernier Barbara Hannigan. Son compagnonnage avec l’Orchestre philharmonique de Radio France en apporte cette saison de nouvelles illustrations : d’abord, le 20 octobre, une navigation en climats sombres et orageux avec le Chaos inaugural de La Création de Haydn et la 44e Symphonie du même, apogée du style Sturm und Drang, séparés par la Berceuse élégiaque, comme en apesanteur, de Ferruccio Busoni. La voix est repoussée en ouverture et clôture de concert, avec la création française de Je ne suis pas une fable à conter de Golfam Kayham, et les ténèbres de Claude Vivier (Wo bist du Licht ! avec la mezzo-soprano Ema Nikolovska). Le concert du 3 décembre prend un tour chambriste pour aborder le post-romantisme de Berg, Webern et Hindemith.

De Chausson à Sciarrino

C’est cette même atmosphère viennoise que Barbara Hannigan partage avec le Quatuor Emerson, dont la tournée d’adieu passe le 7 octobre par la Fondation Louis Vuitton, avec le rare cycle Mélancolie de Hindemith et le Deuxième Quatuor (avec voix) de Schoenberg, œuvre fondatrice de la modernité musicale. L’autre face du programme est française avec la Chanson perpétuelle de Chausson et le Quatuor (sans voix) de Ravel. Les 1er et 2 novembre, Barbara Hannigan célèbrera à la Philharmonie les 70 ans de John Zorn, compositeur (et saxophoniste) tout-terrain des explorations musicales les plus radicales. Retour à la Maison de la Radio enfin, le 1er décembre, pour la création de Love & Fury (Songbook from Stradella) de Salvatore Sciarrino (né en 1947), maître du clair-obscur. Que d’univers traversés en quelques semaines par la voix et le geste de Barbara Hannigan !

Jean-Guillaume Lebrun