L’édition 2023 du Festival Aux Armes Contemporains !

Pour sa 6e édition, le festival Aux Armes Contemporains à La Scala Paris met à l’affiche cinq concerts, dont deux sorties de disque du label Scala Music.

Si la viole de gambe est généralement associée au répertoire baroque, elle n’est pas absente de la création contemporaine, ainsi qu’en témoigne Robin Pharo, lui-même compositeur. Dans le récital d’ouverture qu’il donne aux côtés de la mezzo-soprano Anaïs Bertand, il livre deux de ses pièces dans un programme où une autre figure de la nouvelle génération, Fabien Touchard, voisine avec Philippe Hersant et des transcriptions de mélodies de Lou Koster, Nadia Boulanger, Fauré et Debussy. L’autre sortie de disque de cette édition 2023, Creo, premier album de l’Ensemble Écoute, propose quatre commandes confiées à des héritiers de l’école spectrale – Alexandre Jamar, Mathieu Bonilla, Dahae Boo et Naoki Sakata.

D’une génération à l’autre

Le Quatuor Elmire fait découvrir la commande qu’il a passée à la jeune Héloïse Werner, entourée de classiques du répertoire contemporain comme Ainsi la nuit de Dutilleux ou WTC de Reich. Pour sa carte blanche, le saxophoniste Sandro Compagnon est entouré par le clarinettiste Nicolas Baldeyrou, l’accordéoniste Jean-Etienne Sotty et la guitare électrique de Rémy Reber, dans un florilège réunissant trois générations de compositeurs, de Giorgio Netti à Samir Amarouch en passant par Yann Robin et Bruno Mantovani. Enfin, la clôture réunit deux personnalités reconnues que trente ans séparent, Philippe Hersant et Benoît Menut, servis par le Trio Karenine et l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, sous la direction de Vahan Mardirossian.

Gilles Charlassier