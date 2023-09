La Philharmonie célèbre les 150 ans de Rachmaninov

La Philharmonie célèbre les 150 ans de la naissance de Rachmaninov autour de son instrument fétiche, le piano, en solo, duo et concerto.

Des Danses symphoniques écrites en 1940 pour Eugene Ormandy et l’Orchestre de Philadelphie, Rachmaninov réalisa une version pour deux pianos qui, par le défi de transposer l’ampleur de la pâte orchestrale aux claviers, porte à son apogée les ressources symphoniques du piano. Les complices de longue date Martha Argerich et Stephen Kovacevich les feront rayonner le 15 octobre. À la fin du mois, la phalange américaine rend hommage à l’affection que lui portait Rachmaninov : en deux soirées, son directeur musical Yannick Nézet-Séguin met en regard les deux premières symphonies, œuvres d’un compositeur encore jeune, avec ses deux derniers opus concertants, le Quatrième Concerto et la Rhapsodie sur un thème de Paganini, confiés à Daniil Trifonov, dont la virtuosité saluée précocement se double aujourd’hui d’une profonde intelligence musicale.

Alexandre Kantorow et la sonate faustienne

Autre génie précoce du piano, Alexandre Kantorow fera résonner, le 9 novembre, la Sonate n°1 en ré mineur, vaste et exigeante partition inspirée par le Faust de Goethe, chacun des trois mouvements représentant l’un des personnages du triptyque – Faust, Marguerite et Méphistophélès – dans une densité expressive et une richesse de contrastes que Rachmaninov eut le projet, avorté, de transformer en symphonie. Enfin, les 6 et 7 décembre, Leif Ove Andsnes affrontera le spectaculaire Troisième Concerto, autre défi technique redoutable pour l’interprète, aux côtés de l’Orchestre de Paris, dirigé par Klaus Mäkelä.

Gilles Charlassier