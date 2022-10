An Immigrant’s Story de Wanjiru Kamuyu

Artiste cosmopolite, Wanjiru Kamuyu questionne l’exil dans un solo intitulé An Immigrant’s Story.

Artiste associée à L’Onde pour les deux saisons à venir, Wanjiru Kamuyu est née au Kenya, a vécu en Afrique, en Amérique du Nord, en Europe. Cosmopolite également dans son art, elle est passée de la danse classique au contemporain et au butô. S’inspirant de sa propre expérience et de témoignages, elle questionne avec An Immigrant’s Story l’histoire universelle de la migration. Entre paroles et gestes, elle livre un solo physique et vibrant qui nous interroge : « Où se sentir vraiment chez soi ? De quoi sommes-nous faits ? Quel regard définit l’étranger ? » Afin de rendre le spectacle accessible aux personnes en situation de déficience auditive et visuelle, l’interprète Nelly Celerine l’accompagne sur scène.

Delphine Baffour