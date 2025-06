Sophie Jolis aux paroles et Guillaume Ménard à la musique racontent une histoire de femmes : celle de Marie-Louise Giraud, qui faisait passer les enfants et fut guillotinée par l’État patriarcal.

« La femme était esclave, disait Bebel, avant même que l’esclavage fût né. » Ainsi plaida Gisèle Halimi au procès de Bobigny, rappelant que le corps des femmes fut longtemps considéré comme la propriété des hommes, qui ne supportaient pas qu’on les prive de cette jouissance exclusive. En juillet 1943, alors que la France de Vichy redressait la moralité nationale en se faisant la supplétive des nazis, Marie-Louise Giraud, accusée d’avoir pratiqué 27 avortements, fut décapitée dans la cour de la prison de la Roquette. « Ancrée dans un contexte historique fort, cette pièce met en lumière les dilemmes moraux qui entourent l’avortement et la condition féminine, en s’appuyant sur l’histoire vraie de cette femme ordinaire. » dit Sophie Jolis, qui signe le livret de ce spectacle musical de combat et d’émotion, où le piano de Guillaume Ménard accompagne les voix et le jeu de Julia Salaün, Sophie Jolis, Laetitia Ayrès ou Charlotte Hervieux et Guillaume Nocture.

Catherine Robert