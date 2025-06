C’est sous le signe de l’humour que se place cette création de Simone Mousset et M. Chevalier, l’une des trois retenues par Kultur | lx – Arts Council Luxembourg pour représenter le Grand-Duché au Festival d’Avignon.

« The Great Chevalier est une rencontre dansée avec le jeune et flamboyant directeur artistique du Ballet National Folklorique du Luxembourg, M. Chevalier. » explique Simone Mousset, co-directrice artistique de ce même Ballet. Pour le Festival d’Avignon, M. Chevalier, enfant terrible de la danse folklorique contemporaine, se produit dans les Jardins de l’ancien Carmel « pour rendre hommage aux puissants liens historiques entre ce lieu et le Ballet National ». Pour cette occasion exceptionnelle, il exécute lui-même l’iconique Danse du pigeon ! Une danse virtuose, qui emprunte la plupart de ses pas à un classique compliqué, en tours, en sauts, et en équilibres plus que risqués. Ensuite M.Chevalier, aux apparitions « aussi rares qu’intenses émotionnellement », entre dans le vif du sujet et danse The Great Chevalier – un rôle donc très personnel… On ne vous dévoilera pas ici tous les tenants et les aboutissants de ce spectacle pince-sans-rire épatant, mais si vous voulez vous détendre, allez-y.

Agnès Izrine