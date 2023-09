Festival Baroque de Pontoise fait son Automne anglais

Le Festival Baroque de Pontoise articule sa programmation autour de la musique anglaise.

Disparu au même âge que Mozart, Purcell est l’une des figures fondatrices du Baroque anglais. À sa mort, il a laissé un recueil d’airs, Orpheus Britannicus, que la soprano Emmanuelle de Negri restitue, le 6 octobre, avec la prononciation d’époque reconstituée, aux côtés du claveciniste Bruce Sailly. Le 20, Damien Guillon et Le Banquet Céleste rassemblent des odes royales pour les événements de la cour. C’est Haendel, un autre compositeur majeur de l’Angleterre baroque, que mettent en avant, le 8, la jeune soprano Apolline Raï-Westphal et Les Talens Lyriques dirigés par Christophe Rousset, avec des airs d’opéras et deux cantates. Le 14, Les Timbres et Harmonia Lenis font revivre la musique de l’époque de Shakespeare dans un concert théâtralisé. La veille à Valmondois, Violaine Cochard et Edouard Ferlet associent les claviers baroque et jazz. Le 18, Samuel Bismut, lauréat du Prix du Festival Baroque Piano Campus 2023 s’affranchit des instruments anciens, tandis que le parcours impressionniste du 21 confirme qu’à Pontoise « le Baroque n’est pas qu’une époque ».

Gilles Charlassier