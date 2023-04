Comment Hedda Gabler nous parle aujourd’hui ? Sous la direction d’Aurore Fattier, Hedda, mêlant Tchekhov, fantômes et écriture audiovisuelle, déploie une impressionnante prolongation de la pièce d’Ibsen.

En costume d’époque, longue robe noire, et portable à la main, une jeune femme traverse le plateau. Le ton est donné. Télescopage des époques et mise en abyme, théâtre dans le théâtre. Après un Othello revisité en 2018, Aurore Fattier transforme la pièce d’Ibsen Hedda Gabler en un récit de sa mise en scène. Son Hedda entrelace donc les préparatifs de la pièce et ses répétitions en de fluides aller-retours des loges à la scène, via une très belle scénographie de Marc Lainé et une très ingénieuse utilisation de la vidéo orchestrée par Vincent Pinckaers. Cette femme qui traverse le plateau, c’est donc Hedda Gabler, le personnage éponyme d’Ibsen qui, enceinte, se suicidera à la fin de la pièce. Une femme « sauvage » mais aussi « réduite au silence par les hommes et par son milieu » comme l’explique via une interview que donne Laure Stijn, la metteuse en scène dans la fiction. Comme son personnage, Louise Bernier est d’ailleurs enceinte. Et surtout, elle ressemble à Esther, la sœur de Laure disparue il y a une dizaine d’années. Vous suivez ? Grèbe, mari à la ville de Laure, et à la scène d’Esther, le dit bien, on s’y perd un peu entre réalité et fiction, mais ce mélange malicieux contribue évidemment au charme du spectacle.

Un vertigineux tuilage

Vaste fresque de 2h30 qui octroie à chacun des interprètes des personnages de la pièce d’Ibsen une personnalité et un passé qui entrent en résonance avec le texte d’origine, Hedda veut explorer comment cette histoire de la fin du XIXème nous parle encore aujourd’hui, et comment, au regard de l’époque, on peut s’en emparer. Considérations existentielles et propos sur l’Art, à la Tchekhov, côtoient intrigues amoureuses et familiales. La caméra d’abord en plan fixe sur le plateau passe à l’épaule, brièvement en mode film d’horreur, et cadre ensuite les personnages à la Lars von Trier. En coulisses, les personnages dévoilent petit à petit leurs secrets qui s’entremêlent et doublent les relations de leurs personnages. On frôle parfois le trop plein mais on reste surtout baba devant ce vertigineux tuilage. Sur scène, l’inversion des champs, les multiples variations du langage cinématographique, la qualité des comédiens et une écriture à la fois profonde et drôle qui se relance aussi habilement qu’une série Netflix achèvent d’assurer le succès d’un spectacle grand format qui traverse notamment, Ibsen oblige, la problématique de la place des femmes dans les familles et dans la société. Avec cet objet théâtral moderne et grand public, Aurore Fattier, metteuse en scène française qui a construit son parcours en Belgique, fera assurément à l’Odéon, au cœur de la scène nationale publique, une entrée littéralement remarquable.

Eric Demey