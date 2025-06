Voici une escouade de clowns à la marge, issus de L’Intrepidus Squad, qui défient le quotidien pour faire du moins que rien un élan de poésie.

C’est dans le cadre du Pôle Clown.es et Espaces Publics au collège Vernet que prennent place ces représentations de l’Intrepidus Squad, compagnie formée par Léo Morala (France), Ottavio Stazio (Italie), Mario Barragan (Mexique) et Analía Vincent (Uruguay), après leur sortie de l’école supérieure de l’Esacto Lido à Toulouse. Dans la catégorie clown trash, les quatre artistes ancrent leur existence dans la rue, qui offre un terrain de jeu pour leur danse, leurs acrobaties, leur jonglage, leurs chansons. Ces laissés pour compte prennent à bras-le-corps leur environnement pour mieux dégringoler avec lui.

Bruts, humains, en quête de famille

Entre poubelles roulantes, caddies débordants, et amoncellement de déchets, l’aventure de la rue déploie ses côtés grotesques et turbulents, jusqu’au dégoulinement. Stek devient un espace de transformation et de révélation de toutes les solitudes, de toutes les folies, de toutes les étrangetés. Les clowns colorés donnent à voir toutes les facettes de l’humain, à la fois sauvages et tendres. Le spectacle percute la réalité de ses personnages et de ses situations décalées, laissant la marginalité prendre le dessus dans la construction de sa propre fraternité.

Nathalie Yokel