Accompagné par le pianiste Roustem Saïtkoulov, le violoniste propose un copieux récital.

Les apparitions de Maxim Vengerov en récital ne sont pas si fréquentes. Cela n’en rend que plus alléchant ce programme où, avec le fidèle Roustem Saïtkoulov au piano, il parcourt sur son célèbre Stradivarius « ex-Kreutzer » le romantisme allemand autour de Schumann (Sonate en la mineur), Brahms (Scherzo de la Sonate « F-A-E ») et Clara Wieck-Schumann (Trois romances op. 22). La deuxième partie du concert réunit Prokofiev (Sonate n° 2 en ré majeur) et le compositeur Alexey Shor, né à Kiev en 1970, dont la Sonate pour violon et piano, de facture et de langage plutôt classiques, s’achève dans un climat méditatif.

Jean-Guillaume Lebrun