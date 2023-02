Anne Paceo « S.H.A.M.A.N.E.S. »

La batteuse Anne Paceo présente sur scène le répertoire de son dernier album, inspiré par les pouvoirs chamaniques de la musique.

Anne Paceo a bien tracé sa route depuis quelques années. Débordant d’énergie, elle a marqué l’année passée avec la sortie de son album S.H.A.M.A.N.E.S., qu’elle décline sur scène avec une équipe de grande classe, formée de Gauthier Toux aux claviers, Christophe Panzani au sax et Pierre Perchaud à la guitare, et de deux chanteuses dont les voix se mêlent à la sienne : Isabel Sorling et Cynthia Abraham. Inspirée par les rites chamaniques et les vertus thaumaturges du chant, sa musique est traversée de mélodies souvent sans paroles, prenant parfois les allures de chants folkloriques imaginaires, dont les échos spiralés construisent des paysages sonores aux couleurs pop souvent fascinants. Une Björk à la française ?

Vincent Bessières