Chien Chien Lu & Richie Goods « Connected »

Chien Chien Lu & Richie Goods, groupe new-yorkais bicéphale aux talents singuliers, penche du côté du groove.

D’un côté, une vibraphoniste virtuose d’origine taiwanaise, repérée dans le groupe du trompettiste Jeremy Pelt ; de l’autre, un bassiste dont les crédits vont de Mulgrew Miller à Alicia Keys en passant par Common. Sous le nom de « Connected », Chien Chien Lu et Richie Goods proposent une fusion actuelle, teintée de nu-soul et encline au funk. Si leur répertoire est généralement écrit à quatre mains, il contient aussi quelques reprises bien senties, comme Someday We’ll All Be Free du chanteur Donny Hathaway. Avec derrière la batterie Lil’ John Roberts, un musicien qui a tourné avec Janet Jackson et Will Smith, on est plus proche ici de Roy Ayers et de Marcus Miller que de Milt Jackson et Ray Brown. L’occasion ne nous est pas donnée tous les jours de nous caler ainsi au creux du groove.

Vincent Bessières