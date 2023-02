Hervé Sellin, Jean-Paul Celea, Daniel Humair

Ce nouveau trio rassemble Hervé Sellin, Jean-Paul Celea et Daniel Humair, des figures du jazz hexagonal riches chacune d’une expérience considérable.

Leurs qualités de musicien leur ont valu d’être chacun professeur dans le département jazz du Conservatoire National Supérieur de Paris. Désormais en retraite de leurs activités pédagogiques, ces trois cadors se sont réunis sur disque et sur scène pour présenter leurs « New Stories ». À l’initiative du projet, au piano, Hervé Sellin, à la double culture jazz et classique, qui fut pendant quinze ans l’accompagnateur de Johnny Griffin et partenaire de scène de Richard Galliano, s’est notamment adonné à relire Debussy à l’aune du jazz. À la contrebasse, Jean-Paul Celea, aux nombreux et fructueux compagnonnages, de David Liebman à Joachim Kühm, fait partie de ces libres penseurs de la contrebasse, dont il a fait un instrument émancipé, un pied dans le jazz tendance libre, l’autre dans la musique contemporaine. À la batterie, Daniel Humair, figure « historique », a notamment poussé sur le devant de la scène une bonne partie de ceux qui font la richesse du jazz en France, de Stéphane Kerecki à Emile Parisien. La valeur artistique d’un tel triumvirat tombe sous le sens.

Vincent Bessières