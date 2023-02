Minino Garay & Samy Thiebault Quartet

Le batteur Minino Garay fait équipe avec le saxophoniste Samuel Thiébault. Ça pulse…

Batteur et percussionniste argentin, fou furieux sans frontière des frappes et des sons, compagnon de route de Julien Lourau, Airelle Besson et Baptiste Trotignon entre autres, Minino Garay invite le saxophoniste Samuel Thiébault au Sunside. Depuis quelques années, Thiébault va chercher son inspiration dans la Caraïbe et en Amérique du Sud, s’entourant sur disque des meilleurs musiciens antillais et cubains de Paris, comme en témoigne son récent album « Awé ». Que tous deux finissent par mettre en commun leurs inclinations latines allait au fond de soi, et l’on veut bien croire que, together, il n’ait pas de mal à trouver un terrain d’entente, qui pulse et qui danse.

Vincent Bessières