Les adieux de Dorothée Gilbert au Ballet de l’Opéra de Paris seront retransmis en direct sur POP le 15 octobre. Une occasion rare d’assister à l’ultime représentation de l’une des grandes Étoiles de sa génération.

À bientôt 43 ans, Dorothée Gilbert s’apprête à déchausser les pointes. Pour quitter la scène du Palais Garnier, la danseuse Étoile a choisi L’Histoire de Manon, un rôle à son image, où la profondeur du personnage et la vérité de l’interprétation sont essentielles. Face à elle, son partenaire de longue date, Hugo Marchand, avec qui elle partage depuis plus d’une décennie quelques-uns des moments les plus marquants de sa carrière. Ce choix n’a rien d’anodin. Avec l’expérience, la pure virtuosité de la jeunesse s’efface au profit d’autres rôles permettant d’explorer des territoires plus intimes. Manon, héroïne libre, séduisante et tragique imaginée par Kenneth MacMillan à partir du roman de l’abbé Prévost, appartient à cette seconde catégorie. Portée par les musiques de Jules Massenet, l’œuvre déploie une palette d’émotions où l’épaisseur dramatique compte autant que la danse elle-même.

Une captation en direct

Parce qu’il s’agit d’un rendez-vous appelé à entrer dans la mémoire du Ballet de l’Opéra de Paris, cette ultime représentation fera l’objet d’une captation réalisée par Floris Bernard et sera retransmise en direct sur POP, Paris Opera Play, la plateforme de l’Opéra national de Paris. Une manière de permettre au public bien au-delà des murs du Garnier d’assister aux derniers pas d’une artiste qui aura consacré près de trente ans à la maison où elle est entrée en 1995 avant d’être nommée Étoile en 2007. Ces adieux ne ressemblent pourtant pas à une fin. Ces dernières images de sa carrière au sein du Ballet seront également présentes dans le documentaire que lui consacre son mari, le photographe et cinéaste James Bort. Et quelques jours seulement après avoir quitté la scène, celle qui confiait s’être volontiers imaginée comédienne si elle n’avait pas été danseuse, fera ses premiers pas au cinéma dans Le Fantôme de l’Opéra d’Alexandre Castagnetti. Comme si un autre récit commençait déjà au moment même où s’achève l’un des plus beaux parcours de la danse française.

Agnès Izrine