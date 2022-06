Samuel Achache crée Sans tambour d’après les lieder de Robert Schumann

À partir de Lieder de Schumann, Samuel Achache et ses comédiens, musiciens et instrumentistes inventent un langage qui déconstruit l’espace et le son pour mieux… recomposer.

Créateur en 2013 avec Jeanne Candel du fameux Crocodile trompeur d’après Didon et Énée de Purcell, qui enchanta le public, puis deux ans plus tard au Festival d’Avignon de Fugue, qui réexamine à sa manière la question de l’accord et du tempérament en musique, Samuel Achache poursuit dans la même veine joyeusement créative, qui se plaît à entrelacer théâtre et musique en accordant à chacun de ces deux arts une vaste et audacieuse capacité d’action. « Aujourd’hui, nous allons plus loin, en essayant de trouver des principes d’écriture musicale intrinsèquement liés à l’action théâtrale. L’une ne peut exister sans l’autre. » L’écriture ose les mouvements inattendus, les collisions foutraques qui malmènent les cadres, les ouvertures vers des espaces insoupçonnés.

Au-delà du désastre

Au cœur de Sans Tambour se dessine ainsi une drôle de cartographie musicale, qui commence par un effondrement, celui d’une maison et de ses habitants, avant qu’émergent des traces d’un passé proche ou lointain, des fragments de mémoire intime et brouillardeuse, évidemment subjective. Être romantique à l’instar de Robert Schumann, cela ne signifie pas pour Samuel Achache se focaliser sur soi, mais plutôt demeurer à l’écoute du monde, parfois dans une forme de distance ironique. « La musique n’est pas là pour soutenir une action, ou lui donner plus de profondeur ; elle vient lui faire dire autre chose, en faisant s’ouvrir la parole comme un gouffre de sens. » confie Samuel Achache. Les Lieder de Schumann, véritables « générateurs d’histoires »…

Agnès Santi