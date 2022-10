Héraclès sur la tête de la chorégraphe Anne Nguyen

Anne Nguyen explore les principes de la compétition dans sa nouvelle création Héraclès sur la tête.

Maîtresse es composition chorégraphique, figure saluée du hip-hop depuis plusieurs saisons, Anne Nguyen revient avec une nouvelle création intitulée Héraclès sur la tête. Passant en revue dans sa bande son le rap made in the USA depuis ses origines – de Gil Scott Heron, KRS-One ou Public Enemy jusqu’au gangsta rap et au rap d’aujourd’hui –, elle explore avec deux B-Boys et deux danseuses hip-hop les principes de la hiérarchie et de la compétition. « Héraclès sur la tête est un manifeste pour la paix, qui dénonce la corruption à toutes les échelles de la société, nous invite à prendre conscience de nos comportements. »

Delphine Baffour