D’un simple trait de voix et d’un juste soufflet d’accordéon, la chanteuse Agathe Peyrat et l’accordéoniste Pierre Cussac défient la loi des genres en revisitant avec délice quelques bornes du répertoire.

Quoi de commun entre Bourvil, Purcell et Tom Waits ? A priori, pas grand-chose et pourtant ces trois-là sont réunis par ce drôle de duo composé par la chanteuse et joueuse de ukulélé Agathe Peyrat et l’accordéoniste Pierre Cussac. Leur credo : « La mécanique de l’intime, l’appel au souvenir et à l’imagination. » De quoi nourrir une conversation qui a pris forme à l’été 2020. Peaufinant les arrangements de chansons aux horizons larges, de la pop au baroque, du blues au rock, de Radiohead à Serge Gainsbourg, ils en donnent une relecture en versions originales, afin d’éclairer les textes de nouvelles teintes, ici plus jazz, là plutôt cabaret, toujours non conformes aux attentes et a priori, mais non sans une nécessaire touche d’humour si l’humeur l’exige. Comme pour nous redire que la musique se joue toujours sans œillères.

Jacques Denis