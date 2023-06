Pour les plus jeunes, le Collectif Quatre Ailes transpose l’album Mille secrets de poussins de Claude Ponti. Ils en font un voyage immersif dans un monde peuplé de petites créatures jaunes.

Lorsque Claude Ponti, auteur majeur de la littérature jeunesse, s’intéresse aux poussins, c’est tout un monde qui s’invente. Un monde plein d’animaux courts sur pattes, tout jaunes, dont le plus connu s’appelle Blaise. Ce poussin est masqué et il fait plein de bêtises. Pourquoi ? Et que font lui et ses copains quand on ne les voit pas, quand ils sont dans leur coquille ou qu’ils se cachent une fois sortis ? Toutes ces questions, le Collectif Quatre Ailes les pose à la suite de l’auteur dans son adaptation de l’album Mille secrets de poussins. Entre les mots d’un narrateur interprété par Damien Saugeon et des animations vidéo ludiques conçues par Annabelle Brunet, le jeune spectateur, entre 3 et 7 ans, est invité à se frayer une voie personnelle, à se créer son propre monde de poussins.

Anaïs Heluin