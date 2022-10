A-t-on toujours raison ? Which witch are you ? de Fred Blin

On le connaît comme l’un des membres du trio clownesque Les Chiche Capon. On a aussi pu le voir dans la série Scènes de ménage. Aujourd’hui, Fred Blin nous présente son premier seul en scène. Délirant.

Fred Blin nous prévient d’emblée : dans son spectacle A-t-on toujours raison ? Which witch are you ?, il y aura des longueurs et des cafouillages. Il y aura des promesses non-tenues. Tout va louper, nous dit-il lorsqu’il nous apparaît dans un grand manteau, affublé d’une perruque sur laquelle est vissée une casquette Ferrari. Et son metteur en scène ne sera pas là pour rattraper le coup car, avoue-t-il, lui aussi a pris peur et s’est échappé. C’est faux bien sûr, car Raymond Raymondson signe bien la mise en scène, mais l’art du ratage de Fred Blin est tel qu’on se prend avec bonheur à son jeu. La transformation du personnage en cours de spectacle, après maintes surprises que nous tairons, achève de nous conquérir. Sa robe en tulle, son porte-genou nous font vaciller. On se laisse aller à toutes les folies de ce personnage qui ne ressemble à rien.

Anaïs Heluin