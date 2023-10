L’artiste aux mille facettes Kery James reprend la trame d’une précédente pièce pour créer À huis clos, confrontation autour des injustices du monde. Les mécanismes sourds des violences policières et des rapports de domination sociale se traduisent dans une langue brute et poétique que le duo soudé, formé avec Jerôme Kircher, porte haut.

Dans À Vif en 2017, Kery James imaginait le face-à-face de deux avocats issus de deux milieux sociaux opposés. Nouveau duel en 2023 avec À Huis Clos qui voit s’affronter cette fois un avocat noir issu des banlieues (c’est en fait le même personnage, Soulaymaan, interprété de nouveau par Kery James) et un juge d’instruction blanc, nanti, interprété par Jérôme Kircher. Nous sommes dans le bureau de ce dernier dont les attributs (fauteuils en velours, boiseries, bibelots) supposent une certaine aisance financière. Un plateau circulaire, dans lequel tout se passe, et autour duquel circulent deux caméras montées sur rails, accueille les cinq chapitres de la trame. Les plans saisis en direct sont retransmis sur un grand écran surplombant le plateau, offrant une captation de grande qualité de chaque action, permettant de varier les angles de vue du public. À tel point qu’il faut en permanence se forcer à quitter l’écran du regard vers les deux brillants interprètes, qui mériteraient d’avoir notre attention la plus totale et de visu. Car le duel mis en scène par Marc Lainé incarne tout ce qu’on imagine des violences sociales de notre système. Sociales, physiques aussi.

Au théâtre se mêle l’actualité

C’est tout l’objet de cette confrontation. Le frère de Soulaymaan, délinquant en fuite, a été tué d’une balle dans le dos par un agent de police. Le juge est celui qui a innocenté ce dernier. « Il allait s’enfuir, certes, mais ne représentait pas une menace » déplore l’avocat. Alors qu’en premier lieu une scène de vengeance s’établit, arme au poing, les vécus de l’un et de l’autre se racontent et témoignent rapidement d’une justice française à deux vitesses, défaillante, injuste. Le script vous rappelle quelque chose ? L’actualité s’immisce inévitablement dans les dialogues. La mort de Nahel en premier lieu, tué à Nanterre en juin 2023, mais aussi toutes celles qui ont précédé. Face à Soulaymaan, le juge reste calme, déploie ses lignes de défense, un argumentaire politiquement correct, qui ne nie pas les violences mais refuse d’en reconnaitre le systématisme. « Une fois, c’est un drame. Ensuite, c’est politique ». Ce qui se joue sur le plateau et dans la salle est moins l’interprétation d’une colère isolée qu’une pensée profonde qui prend ici la justice en étau. L’amour, le pardon, la démocratie prennent part au dialogue. Kery James est magistral, Jérôme Kircher, imbattable dans la gestion de l’évolution de son personnage qui, malgré lui, confesse quelques évidences. Le public lui n’attend qu’une chose : applaudir la prise de parole, ce qu’il s’empresse de faire à tout rompre une fois le dernier mot, vaillant, prononcé.

Louise Chevillard