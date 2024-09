Rebecca Saunders par l’EIC

Pierre Bleuse dirige un fascinant triptyque de la compositrice britannique, Lion d’or à la récente Biennale musicale de Venise.

La musique de Rebecca Saunders tient de la logique autant que de la peinture. C’est une musique à la fois très physique, bâtie sur des « timbres-gestes » énoncés d’emblée, et très intellectuelle, linéaire et proliférante. Les titres donnés à ce triptyque composé sur huit ans – Skin, Scar et Skull – auraient ainsi presque valeur de manifeste : la peau, la cicatrice et le crâne, ou la musique comme aller-retour permanent de l’esprit au corps et au monde. Une musique fragile et marquante, habitée et pleine de silences, portée ici par l’Ensemble intercontemporain et son chef Pierre Bleuse et, pour Skin, par la voix de Juliet Fraser, sa dédicataire.

Jean-Guillaume Lebrun