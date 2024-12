Pour sa 6ᵉ édition, qui se tient du 9 janvier au 9 février 2025, la Biennale Internationale des Arts du Cirque organisée par Archaos présente un florilège du cirque de création contemporain, dont les artistes les plus représentatifs sont programmés dans Marseille et dans toute la Région Sud.

Les artistes féminines sont mises à l’honneur lors de cette 6ᵉ édition. Le travail de la metteuse en scène et chorégraphe Raphaëlle Boitel – cie L’Oublié(e) se trouve placé au centre de la programmation. Quatre de ses pièces sont présentées, dont sa dernière création, Petite Reine, un seule en scène de vélo acrobatique où l’interprète Fleuriane Cornet se débat avec une relation toxique. Avec Bête Noire, également un solo, le spectacle forme deux volets d’un triptyque de portraits de femmes. Ombres portées est un huis clos mettant en scène de manière cinématographique une famille et les secrets qui la rongent. La chute des anges propose une vision d’un futur dystopique au sein duquel un individu se révolte contre sa condition déshumanisante. D’autres grandes créatrices du cirque contemporain sont à l’affiche, telles Chloé Moglia – cie Rhizome, qui propose Rouge Merveille, un poème circassien et musical, ou Marie Molliens – cie Rasposo, qui présente Hourvari, un spectacle sous chapiteau qui vient questionner la vanité de nos existences. La liste est encore longue : Maïra de Oliveira Aggio, Alice Rende, Tatiana-Mosio Bongonga…

Un mois de cirque dans la Région Sud, une anthologie de la création contemporaine

La BIAC 2025 présente une programmation riche : ce ne sont pas moins de 66 spectacles qui sont à l’affiche. Cœur du festival, le Village de cirque plante ses chapiteaux du 16 janvier au 8 février sur les plages du Prado. De nombreuses créations sont à l’affiche du festival : Kahkos de la brésilienne Joana Nicioli qui présente un solo de mât chinois, Fame TV des jongleurs géniaux de la cie TBTF, ou encore Entre chiens et loups du Théâtre du Centaure, Yongoyély du Circus Baobab… Sont aussi présentes pléthore de grandes signatures du cirque de création : Alexander Vantournhout avec every_body, Arno Ferrera & Gilles Polet avec l’incroyable Armour, Colline Garcia avec Baoum !, Bêtes de foire avec Décrochez-moi-ça… Parallèlement aux spectacles, des temps forts viennent ponctuer l’événement : rencontres professionnelles, expositions des photos de Philippe Cibille… À ne pas manquer : la journée de clôture Au bout la Mer, Cirque ! organisée sur la Canebière avec des spectacles et animations gratuits.

Mathieu Dochtermann