François-Xavier Roth dirige Le Vaisseau fantôme de Wagner en version de concert

François-Xavier Roth dirige l’opéra de Wagner en version de concert avec Les Siècles et la distribution vocale de l’actuelle production de l’Opéra de Cologne.

C’est un peu le paradoxe de Wagner : à la recherche d’un art total où musique, texte et scène se conjugueraient, il met tellement de théâtre dans le chant et dans l’orchestre qu’une version de concert peut tout à fait rendre justice à ses ouvrages. C’est le cas pour Le Vaisseau fantôme, où les premières mesures de l’ouverture suffisent à suggérer les flots et plonger dans le drame. François-Xavier Roth, qui vient d’inaugurer une nouvelle production mise en scène par Benjamin Lazar à Cologne, la transpose – brillante distribution comprise (James Rutherford en Hollandais, Ingela Brimberg en Senta, Karl-Heinz Lehner en Daland, Maximilian Schmitt en Erik) – sur le plateau du Théâtre des Champs-Élysées, sur instruments d’époque avec Les Siècles et le Chœur de l’Opéra de Cologne.

Jean-Guillaume Lebrun