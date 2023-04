Schumann, la Nuit des rois, par Laurence Equilbey et Insula orchestra

Laurence Equilbey et Insula orchestra reprennent La Nuit des rois, spectacle autour de ballades de Schumann, mis en scène par Antonin Baudry.

C’est avec un programme autour de ballades pour solistes, chœur et orchestre de Schumann qu’Antonin Baudry, qui s’est fait connaître avec sa bande dessinée Quai d’Orsay, a mis en scène son premier spectacle lyrique, donné pour la réouverture de la Seine Musicale en mai 2021, au sortir de la crise sanitaire, et repris cette année devant une salle sans contrainte de jauge. À partir de trois des dernières ballades du compositeur romantique, Le Page et la fille du roi, La Malédiction du chanteur et Chant de la nuit, Schumann, la Nuit des rois tisse une fresque mêlant pouvoir et passions amoureuses. Avec la vidéo onirique d’Anatole Levilain-Clément en toile de fond, le corpus de légendes germaniques qui a tant nourri le Romantisme allemand est réinventé dans une forme hybride permettant de redécouvrir des pages méconnues. Laurence Equilbey et Insula orchestra en restituent la force lyrique originale, dans les marges des formes académiques de l’opéra que Schumann n’a cessé d’explorer au fil de ses essais dans le genre.

Gilles Charlassier