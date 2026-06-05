La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°344
juin 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Avignon / 2026 - Agenda

« ∞ ‒ Boucle sans fin » du chorégraphe Kuo-Shing Chuang au rendez-vous de la culture Ami et de ses rituels

« ∞ ‒ Boucle sans fin » du chorégraphe Kuo-Shing Chuang au rendez-vous de la culture Ami et de ses rituels - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. La Condition des Soies
©Crédit : Chun-Yung Lin Le chorégraphe Kuo-Shing Chuang au rendez-vous de la culture Ami et de ses rituels
Crédit : Chun-Yung Lin Le chorégraphe Kuo-Shing Chuang au rendez-vous de la culture Ami et de ses rituels

La Condition des Soies / Chorégraphie Kuo-Shing Chuang

Publié le 5 juin 2026 - N° 345

Issu lui-même du peuple Ami, le chorégraphe Kuo-Shing Chuang ancre sa démarche dans les pratiques culturelles autochtones, pour mieux connecter les traditions à la modernité.

Peuple aborigène de Taïwan, les Amis ont développé des pratiques de chant et de danses liées à des rituels, dans une spiritualité tournée vers la nature et les ancêtres. Tout le travail de Kuo-Shing Chuang s’est attaché depuis 2005 à enquêter sur cette culture pour mieux en saisir les éléments constitutifs, pour en déceler, du point de vue de la danse, les motifs de forme, d’espace et de temps. Avec ce point de départ, il s’attelle à la construction d’un langage chorégraphique en dialogue avec la modernité. Ici, Boucle sans fin construit sa narration autour de l’ilisin ou fête des moissons, au cours de laquelle se dégage traditionnellement un ordre social masculin porté par une classe d’âge. Un rapport aux cycles de la vie, qui questionne les générations mais aussi la connexion aux esprits par la force du corps et du collectif.

 

Nathalie Yokel

A propos de l'événement

∞ ‒ Boucle sans fin
du samedi 4 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Avignon Off. La Condition des Soies
13 rue de la Croix, 84000 Avignon

à 14h25, relâche les 8, 15 et 23 juillet. Tél. : 04 90 22 48 43. Durée : 45 minutes.

Tous les articles Avignon

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur Avignon

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
51000abonnés
5367abonnés
article suivant

Toute l’énergie des Wanted Posse dans « Warriors »
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur Avignon en Scènes

S'inscrire