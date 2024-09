Baptiste Herbin joue Django

Et si on jouait Django… sans guitare ? C’est ce défi que s’est donné le saxophoniste Baptiste Herbin.

Herbin, feu follet de l’alto, partage avec le génial guitariste un certain sens de la flamboyance, du trait qui fait mouche et de la prise de risque. Pas bête de voir le répertoire de Django — certaines de ses compositions, une poignée de standards, quelques valses musette et le tour est joué — prendre vie avec une instrumentation qui échappe au cadre, parfois un peu figé, du jazz manouche. Tout feu, tout flamme, le saxophoniste fait virevolter en trio ces thèmes avec brio, parfaitement secondé par les irréprochables André Ceccarelli à la batterie et Sylvain Romano à la contrebasse. Si les concerts sont à l’image de l’album qui paraît le 11 octobre, ce « Django ! » devrait faire des étincelles.

Vincent Bessières