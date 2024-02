Justine Berthillot est circassienne. Pauline Peyrade est écrivaine. Leur troisième création raconte le parcours d’émancipation d’une femme à travers les lieux et les objets de son histoire.

« Nous nous sommes rencontrées en 2015, à l’occasion d’un Sujet à Vif proposé par le festival d’Avignon. Nous avons créé Poings en 2018 et Carrosse en 2019. Nous continuons à explorer les territoires de rencontre entre nos deux écritures – le mouvement et la littérature. L’Âge de détruire sonde la relation d’une fille, Elsa, avec sa mère, à deux époques de leur vie. Le texte est structuré en deux parties, l’enfance et l’âge adulte de la narratrice.

Corps à texte

L’Âge un commence quand la mère achète un appartement qu’elle n’arrive pas à habiter. Les semaines passent, rien ne trouve sa place, son comportement devient inquiétant, le quotidien se dérègle. L’Âge deux s’ouvre vingt ans plus tard, quand la mère décide de vendre l’appartement et convoque sa fille pour jeter les objets de son enfance. Avec eux, ressurgit la mémoire des violences subies. Le spectacle, hybride, allie écriture de corps, d’objets, et lecture d’extraits du roman. Justine et moi portons ensemble le récit au plateau. Sur scène, les objets du quotidien servent de supports à fiction et à mouvement, pour explorer les circulations de la violence d’une génération à l’autre et les issues qui mettent plusieurs générations à être trouvées. »

Propos recueillis par Catherine Robert