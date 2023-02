Words… Words… Words de Cédric Gourmelon

Ni pièce de théâtre, ni hommage, le spectacle de Cédric Gourmelon est une nouvelle mise en mots des textes de Léo Ferré. Pour les réentendre et les entendre autrement.

« Ce spectacle a été créé et joué en décembre-janvier à la Comédie de Béthune et nous en proposons, en mars, une nouvelle version pour l’itinérance. Dans le projet que j’ai imaginé pour ce CDN, figurait cette volonté de reconduire l’itinérance et je voulais, en tant que directeur, mouiller la chemise dès le début. Aller dans les petites villes et les villages ne doit pas être une activité déléguée : il faut que le directeur le fasse aussi, pour marquer l’adhésion et la fidélité aux missions des CDN. C’est d’autant plus important dans cette région où il y a plein d’endroits qui restent à l’écart du théâtre.

Ferré par la fin

J’ai découvert Léo Ferré après sa mort, en 1993. Je suis tombé amoureux de son écriture et de sa voix en écoutant Métamec, édité par Mathieu Ferré. J’ai donc commencé à m’intéresser à son œuvre à partir de la fin, dans ces longs textes d’une haute poésie, qui explosent les durées, et dans lesquels il va beaucoup plus loin que dans les tubes des années 70. Cette œuvre posthume est peu connue, y compris des amoureux des années Barclay. Je trouve intéressant de faire connaître ce Ferré-là aux jeunes générations et à tous ceux qui ne connaissent pas cette période. Mais pour les faire entendre aujourd’hui, il fallait le regard d’un jeune auteur contemporain, pour éviter de sombrer dans l’archéologie. Baptiste Amann a réécrit Il n’y a plus rien avec des références d’actualité : cela donne Désert, texte ultra puissant que je dis à la fin du spectacle et qui fait résonner les textes qui précèdent, tous de Ferré. Je joue du piano, je danse, je chante, je slame, en acteur s’emparant de cette matière incandescente. Ringard ce côté enflammé ? Je ne crois pas… »

Propos recueillis par Catherine Robert