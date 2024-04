What’s new ? par TM+

À Gennevilliers et Nanterre, rencontre entre la jeune création et les élèves des conservatoires du département.

Des œuvres qui interrogent, des interprètes pour s’en emparer et des oreilles pour l’accueillir : la musique de l’avenir – rêvée, possible – s’écrit aujourd’hui. C’est dans cet esprit que « What’s new ? », concert-événement où de jeunes musiciens des conservatoires de Boulogne-Billancourt, Gennevilliers et Nanterre s’unissent à ceux de l’ensemble TM+, permet de créer trois œuvres des élèves des classes de composition et d’interpréter deux pièces du répertoire récent de l’ensemble : Lettre soufie D(àl) de Jean-Luc Fafchamps et le Septuor de Jean-Marc Singier. Une initiation à l’échange entre le compositeur et ses interprètes, au cœur de la création contemporaine.

Jean-Guillaume Lebrun