La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°335
septembre 2025
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Jazz / Musiques - Actualité

Walter Smith III, l’un des saxophonistes américains les plus demandés

Walter Smith III, l’un des saxophonistes américains les plus demandés - Critique sortie Jazz / Musiques Paris _Sunside
©Walter Smith III, un saxophone ténor au son riche © Travis Bailey
Walter Smith III, un saxophone ténor au son riche © Travis Bailey

Sunside

Publié le 22 septembre 2025 - N° 336

Pour deux dates au Sunside, ce saxophoniste virtuose Walter Smith III vient éblouir les auditeurs malins avec un quartet remarquable qui devrait faire date. 

L’Américain a joué avec le batteur Roy Haynes, le trompettiste Christian Scott, le contrebassiste Christian McBride ou le saxophoniste Joshua Redman : le « gotha du jazz » en un mot. Son jeu très original et énergique fait de lui l’un des musiciens les plus prisés de la scène new-yorkaise. S’il a débuté avec Terence Blanchard, son quartet avec Ambrose Akinmusire a fait sensation pendant une dizaine d’années. Volant de ses propres ailes, celui qui a aimé écouter ses contemporains se réclame volontiers de Lester Young ou Coleman Hawkins.

Une réputation solide

 Au Sunside, il présente un quartet de haute voltige avec le célèbre Jeff Ballard à la batterie. Ce son impressionnant qu’il obtient au ténor est le fruit d’un long travail où il avoue « mélanger toutes ses influences et obtenir un son unique ». Sept albums comme leader, sept comme co-leader et une vingtaine en qualité de sideman, c’est avec un bon bagage à son actif et une réputation solide qu’il débarque à Paris pour deux soirées événements.

Philippe Deneuve

 

A propos de l'événement

Walter Smith III, l’un des saxophonistes américains les plus demandés
du lundi 20 octobre 2025 au mardi 21 octobre 2025
_Sunside
60 rue des Lombards, 75001 Paris

à 19h30 et 21h30. Tél : 01 40 26 46 60. www.sunset-sunside.com

Tous les articles Jazz / Musiques

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur le Jazz

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
41000abonnés
5015abonnés
article suivant

Erykah Badu enflammera la capitale pour une date exceptionnelle
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Jazz / les Musiques

S'inscrire