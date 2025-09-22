Walter Smith III, l’un des saxophonistes américains les plus demandés

Pour deux dates au Sunside, ce saxophoniste virtuose Walter Smith III vient éblouir les auditeurs malins avec un quartet remarquable qui devrait faire date.

L’Américain a joué avec le batteur Roy Haynes, le trompettiste Christian Scott, le contrebassiste Christian McBride ou le saxophoniste Joshua Redman : le « gotha du jazz » en un mot. Son jeu très original et énergique fait de lui l’un des musiciens les plus prisés de la scène new-yorkaise. S’il a débuté avec Terence Blanchard, son quartet avec Ambrose Akinmusire a fait sensation pendant une dizaine d’années. Volant de ses propres ailes, celui qui a aimé écouter ses contemporains se réclame volontiers de Lester Young ou Coleman Hawkins.

Une réputation solide

Au Sunside, il présente un quartet de haute voltige avec le célèbre Jeff Ballard à la batterie. Ce son impressionnant qu’il obtient au ténor est le fruit d’un long travail où il avoue « mélanger toutes ses influences et obtenir un son unique ». Sept albums comme leader, sept comme co-leader et une vingtaine en qualité de sideman, c’est avec un bon bagage à son actif et une réputation solide qu’il débarque à Paris pour deux soirées événements.

Philippe Deneuve