« Relative World » de la Cie Ballet 21, une belle découverte

La Cie Ballet 21 nous compte l’histoire d’un amour au-delà de la mort et invente un popping mâtiné de contemporain de toute beauté.

Elle est, inanimée, allongée sur un banc. Lui entre et s’assoit à table. Elle tente de le rejoindre mais quelque chose ne colle pas. Elle a beau l’étreindre, il ne la sent pas, ne la voit pas. Elle le manipule, le met en mouvement, avec tendresse d’abord puis avec effroi. S’ils dansent côte à côte un gouffre les sépare. Elle hurle. Son cri est d’autant plus déchirant qu’aucun son ne sort de sa bouche. Imaginé par Manon Contrino et Toufik Maadi, à la tête de la compagnie Ballet 21, Relative World nous parle d’un couple que la mort sépare. D’une défunte qui refuse de quitter définitivement celui qu’elle aime. D’un homme qui voudrait faire revivre celle qu’il chérit. De leur tentative de se retrouver par-delà la disparition.

Une absente si présente

De courses immobiles en désarticulation, leurs corps disent la douleur et le rejet de la séparation. S’ils valsent encore ensemble leurs poitrines se cabrent comme sous l’effet de chocs électriques. Trouveront-ils l’apaisement ? Souvenir de mariage ou saisissante image d’un couple courbé et vieilli, Manon Contrino et Toufik Maadi nous font voyager dans leur histoire et dans le temps, inventent un popping qui épouse pour le meilleur le contemporain. Si le fil narratif mériterait d’être affiné pour que l’émotion nous étreigne pleinement, leurs ingénieuses trouvailles chorégraphiques sont magnifiées par deux interprètes, Aline Lopes et Kim Evin, épatants. Une belle découverte.

Delphine Baffour